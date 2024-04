Anunciado no Fortaleza, Breno Lopes lembra gol heroico e se despede do Palmeiras: "Ficará no meu coração"

"Passa um filme na cabeça, de quando eu cheguei aqui, tudo o que foi conquistado. Mais do que títulos, o carinho de todos os funcionários, o respeito, as amizades. É um legado que deixei no clube. Estou saindo pelas portas da frente, algo que eu sempre desejei. Fico muito feliz por tudo o que vivi, todos os títulos e as experiências", disse o jogador.

"Somente agradecer ao torcedor palmeirense, aonde eles me encontram, na rua ou nas redes sociais, inclusive o meu casamento é através desse gol. Meu cunhado é palmeirense e dedicou o nome do filho dele de Breno por causa do gol da Libertadores. Isso mostra o carinho que o torcedor tem comigo", acrescentou.