Veja raio-x dos adversários do Santos na briga por uma vaga na elite

Chegou o meio campo Rodrigo de 30 anos. Ele veio do Botafogo de João Pessoa, onde foi vice Paraibano. Ele nasceu em Ituiutaba/MG e começou no Goiás onde se profissionalizou. Jogou no Sport, Atletico GO, Juventude, Tombense de 2019 a 2022 e no Brusque no ano passado. Bem vindo ! pic.twitter.com/jpH442QCQc

? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) April 16, 2024