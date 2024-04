Red Bull Bragantino bate Vasco e ganha sua primeira partida pelo Brasileirão

O Bragantino conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Os paulistas derrotaram o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista. Assim, com o resultado, os donos da casa, que haviam empatado a primeira, chegaram a quatro pontos. Já os cruzmaltinos mantiveram os três.

O Bragantino começou melhor e abriu o placar no primeiro tempo, com Laquintana. O Vasco chegou ao empate na etapa final, com Vegetti. No entanto, Vitinho fez o gol da vitória dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. No mesmo dia, o Bragantino recebe o Corinthians, no Nabi Abi Chedid.