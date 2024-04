Ginásio do Ibirapuera tem recorde de público nos Qualifiers da Billie Jean King Cup

O confronto Brasil e Alemanha, pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup, entrou para a história da competição. A Federação Internacional de Tênis (ITF) confirmou, nesta quarta-feira, que o evento realizado no Ginásio do Ibirapuera registrou público recorde pelos Qualifiers da BJKC desde que a competição mudou de nome, em 2020 (antes, era chamada de Fed Cup).

O Ginásio do Ibirapuera recebeu quase 15 mil pessoas (14.940), sendo 6.890 na sexta-feira e 8.050, no sábado. Apesar do apoio das arquibancadas, o time brasileiro acabou derrotado pela Alemanha. Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), tratou de celebrar o recorde de audiência.

"São Paulo merecia um evento deste porte e conseguimos, juntamente com a NSports, realizadora do evento, entregar um evento à altura da cidade e dos fãs de tênis. Não conseguimos vencer a Alemanha e nos classificarmos para as finais da Billie Jean King Cup, mas o público pode testemunhar, ao vivo, toda garra e entrega das nossas meninas", disse Westrupp.