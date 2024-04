Em jogo interrompido por chuva, Fluminense toma virada do Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

O lateral-direito Santiago Arias dominou a bola mas recebeu a pressão do Arias tricolor. O colombiano do Flu roubou a bola e tocou no meio para Germán Cano, já dentro da área. O artilheiro trabalhou rápido e bateu no canto de Marcos Felipe antes que a marcação pudesse bloquear.

Mesmo com as péssimas condições do gramado, o Bahia partiu pra cima em busca do empate e quase chegou lá aos 7. Falta cobrada na área e Cuesta acertou a cabeçada e obrigou Fábio a fazer grande defesa. A bola ficou viva na frente do gol e Manoel conseguiu mandar para longe.

A chuva não dava trégua e o árbitro decidiu interromper o jogo aos 16 minutos e 40 segundos da primeira etapa. O confronto permaneceu paralisado por mais de 45 minutos até que, após a chuva dar uma trégua, o árbitro decidiu recomeçar. As duas equipes voltaram ao gramado, fizeram o aquecimento e a bola voltou a rolar.

Com o gramado em melhores condições, o jogo ganhou em movimentação e foi equilibrado no restante do primeiro tempo. As duas equipes buscavam o gol marcando a saída de bola adversária e tentando sair em velocidade ao retomar a bola.

O Bahia se sobressai a partir dos 35 minutos e passa a criar as melhores oportunidades. Em jogada pela direita, Cauly faz ótima enfiada para a chega de Ademir, que bateu em cima de Fábio mas ganhou um escanteio. A bola foi levantada na área e a defesa conseguiu rebater. Caio Alexandre pegou o rebote na entrada da área pela esquerda, ajeitou e acertou um belo chute no ângulo oposto de Fábio, que nada pode fazer.