Bayern x Arsenal: veja onde assistir e prováveis escalações da volta das quartas da Liga dos Campeões

Campanhas e jogo de ida

Bayern: O Bayern avançou ao mata-mata no topo do Grupo A, com 16 pontos - foram cinco vitórias e um empate. Nas oitavas de final, passou pela Lazio com agregado de 3 a 1.

Arsenal: O Arsenal também se classificou na liderança, mas do Grupo B. Foram 13 pontos somados, com quatro triunfos, um empate e uma derrota. Nas oitavas, superou o Porto por 4 a 2 nos pênaltis.

No jogo de ida entre Bayern e Arsenal, disputado na última terça-feira (9) no Emirates Stadium, Gunners e bávaros empataram em 2 a 2. Saka e Trossard marcaram para os ingleses, enquanto Gnabry e Kane fizeram para os alemães.