Atlético-MG cede empate ao Criciúma e permanece sem vencer pelo Brasileirão

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, Atlético-MG e Criciúma empataram em 1 a 1, na Arena MRV. O Galo abriu o placar com Gustavo Scarpa, mas sofreu um gol, na segunda etapa, de Matheusinho. Assim, a equipe mineira permanece sem triunfar na competição nacional.

Pela próxima rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta aos gramados, neste sábado, para enfrentar o rival Cruzeiro, na Arena MRV, às 21h (de Brasília). Já o Criciúma enfrentaria o Fortaleza, no sábado, mas o duelo foi adiado, com horário e local a serem definidos. Assim, no dia 27, às 16h (de Brasília), a equipe de Santa Catarina visita o Vasco, em São Januário.

Com o empate, o Atlético-MG assumiu a 13ª colocação do Brasileirão, somando dois pontos. O Criciúma, por sua vez, ficou no 12º lugar, com duas unidades contabilizadas.