Romário, presidente do América-RJ, é inscrito para disputa da Série A2 do Carioca

Agora, o ídolo brasileiro terá a oportunidade de atuar ao lado do filho, Romarinho, que foi contratado pela equipe nesta temporada. Assim como o pai, o jogador também é atacante.

Além de jogador e presidente, Romário também está envolvido no âmbito político. O ex-atleta ocupa o cargo de senador do estado do Rio de Janeiro desde 2015. Antes, foi eleito deputado estadual, cargo que ocupou durante os anos de 2011 e 2015.

A segunda divisão do Carioca tem previsão para começar no dia 18 de maio. O América-RJ de Romário estreia na competição contra o Petrópolis, no Estádio Giuliete Coutinho.