Ríos destaca dificuldade do Brasileiro e cita preparação do Palmeiras: "Importante todos estarem ligados"

O meio-campista Richard Ríos vem de uma sequência de oito jogos pelo Palmeiras, sendo dois deles como titular. No último anotou o único gol da partida, contra o Vitória, na estreia do Brasileirão, garantindo os três pontos para o Alviverde. O colombiano destacou o bom resultado na primeira rodada e a dificuldade do campeonato por pontos corridos.

"Feliz pelo começo do Brasileiro. Começar com o pé direito, ganhando, sempre é bom. Feliz por ter feito o gol da vitória também. Nosso treinador fala que não há titulares aqui, todo mundo que entra é para ajudar. Então é muito importante todos estarem ligados, quem entra e quem não entra, porque sempre o próximo jogo é o mais importante", disse o camisa 27.

"Um jogo difícil, como são as 38 rodadas do Brasileirão. Vamos encarar como um desafio a mais, continuar fazendo as coisas que estamos fazendo, trabalhando. Não vai ser na nossa casa, no Allianz, mas eu convido todo mundo para ir a Arena Barueri e apoiar o elenco, vai ser muito importante para nós", seguiu.