Palmeiras x Internacional: saiba informações e prováveis escalações do jogo pela 2ª rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena Barueri, às 20 horas (de Brasília).

Na estreia da competição, o Verdão venceu o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA). Nessa oportunidade, o técnico Abel Ferreira decidiu poupar alguns jogadores para evitar maiores desgastes no elenco. O zagueiro Gustavo Gómez e o volante Aníbal Moreno nem viajaram. Já Zé Rafael permaneceu em São Paulo tratando de uma lombalgia e virose. No último treino da equipe antes do duelo, o camisa 8 seguiu um cronograma individualizado.

Ainda, o lateral Piquerez e o atacante Flaco López começaram no banco de reservas e apenas o argentino entrou em campo no decorrer do jogo. Havia a expectativa de Endrick ser poupado, já que o atacante vinha jogando sem estar 100% devido a uma lesão na coxa direita. O jovem, porém, começou entre os onze iniciais.