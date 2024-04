Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Internacional com treino tático; veja provável escalação

Na estreia do Brasileirão, o treinador preservou alguns de seus titulares. O zagueiro Gustavo Gómez e o volante Aníbal Moreno sequer viajaram. Zé Rafael, que desfalcou a equipe alviverde nos últimos dois jogos por conta de virose e lombalgia, também seguiu em São Paulo.

Um provável time do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro, Flaco López e Endrick (Estêvão).

A vitória na estreia deixou o Verdão na sétima colocação, com três pontos conquistados. Atual bicampeão, o Palmeiras busca o tricampeonato, que seria algo inédito na história do clube. A partida contra o Inter, aconteceria inicialmente no Allianz Parque, mas o clube alviverde solicitou a mudança. Nesta terça-feira, o Allianz recebe o show da banda Jonas Brothers.