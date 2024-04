Maycon volta de lesão no Corinthians e acirra disputa por vaga no meio-campo

O técnico António Oliveira, então, resolveu fazer mudanças na equipe e deu uma oportunidade a Fausto Vera. Apesar do argentino estar em má fase, ele ganhou um voto de confiança do treinador e foi titular nos dois últimos jogos.

Agora, com Maycon de volta, António ganha uma 'dor de cabeça boa' no Corinthians. Ele tem como missão recuperar o futebol de Fausto, mas o camisa 7 vinha sendo titular absoluto da equipe no início da temporada. Já o garoto Bidon corre por fora.

De volta, Maycon soma 12 partidas pela equipe em 2024, 11 como titular, com um gol e duas assistências. Fausto, por sua vez, atuou em 14 jogos, cinco como titular, sem nenhum tento e um passe para gol.

Com ambos à disposição, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Juventude. O duelo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Timão ocupa o 12º lugar do torneio.