Jair sente incômodo e deve ser baixa no Santos para estreia na Série B do Brasileirão

O Santos deve ter uma baixa para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Jair sentiu um incômodo na coxa e, com isso, não deve estar à disposição de Fábio Carille contra o Paysandu.

A lesão, contudo, não deve tirar o Menino da Vila dos gramados por muito tempo. A informação foi inicialmente divulgada pelo Diário do Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Jair tornou-se o reserva imediato de Gil e Joaquim ao longo do Campeonato Paulista. Ele entrou em campo em duas partidas. Vale lembrar que o zagueiro passou por um processo de recondicionamento físico no começo do ano.