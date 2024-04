Elenco de basquete dos EUA é definido para as Olímpidas; confira

O elenco de basquete dos EUA para as Olimpíadas 2024 está quase totalmente definido. De acordo com informações do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, 11 dos 12 nomes já foram escolhidos. Após o mau desempenho no Mundial de 2023, no qual a seleção estadunidense ficou com o quarto lugar, os americanos irão com força máxima nos Jogos Olímpicos de Paris.

Os atletas selecionados são: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Devin Booker (Phoenix Suns), Jrue Holiday (Boston Celtics), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Bam Adebayo (Miami Heat) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Só há uma vaga restante na equipe comandada pelo técnico Steve Kerr, do Golden State Warriors. Diversos nomes aparecem como candidatos: Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Jalen Brunson (New York Knicks), Paolo Banchero (Orlando Magic) e Jaylen Brown (Boston Celtics) são alguns deles.