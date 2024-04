Delegação do São Paulo chega ao Rio de Janeiro para jogo contra o Flamengo

A delegação do São Paulo desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, um dia antes da partida contra o Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

O técnico Thiago Carpini tem duas novidades entre os relacionados: Ferreira e Patryck. Recuperada de lesão, a dupla treinou normalmente nos últimos dias e está à disposição do treinador.

Em contrapartida, o meia James Rodríguez é desfalque. Ele sentiu dores na coxa no treino da última segunda-feira e se junta a Lucas, Rafinha e Wellington Rato, também machucados. Já Luiz Gustavo e Moreira, em fase final dos seus respectivos tratamentos, seguem aprimorando a forma física.