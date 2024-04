Danilo não é consultado sobre reforços, entra em rota de colisão com diretoria e pode deixar Corinthians

O técnico Danilo pode deixar o comando do Corinthians sub-20 nos próximos dias. O ex-meio-campista, que liderou o Timãozinho na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, entrou em rota de colisão com a diretoria de base do clube.

Para a temporada de 2024, o Corinthians contratou 11 jogadores para o sub-20 até o momento, sendo que a tendência é que mais atletas sejam contratados em breve.

O elenco sub-20 já conta com 53 jogadores, e o número não inclui jovens do sub-17 e nomes fixados no profissional, como Breno Bidon, Guilherme Biro e Wesley. Léo Mana e Kayke, que revezam entre base e time de cima, foram incluídos.