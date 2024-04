Borussia Dortmund goleia Atlético de Madrid e volta às semifinais da Champions após 11 anos

No entanto, logo após a volta do intervalo, o Atlético de Madrid diminuiu a vantagem e deixou tudo igual no placar agregado. Após cobrança de escanteio de Griezmann, Hermoso cabeceou. Hummels tentou tirar com o pé ao se esticar, mas acabou tirando do goleiro Kobel e a bola acabou no fundo das redes.

Com 12 minutos da etapa final, o Atlético de Madrid teve nova chance. Ángel Correa saiu cara a cara com o goleiro Kobel, mas com a marcação em cima, bateu mal demais e mandou pela linha de fundo.

E foi aos 19 minutos que o gol de empate dos espanhóis saiu. Após cruzamento rasteiro de Correa, Rodrigo Riquelme ficou com ela e chutou no gol para defesa de Kobel. No rebote, Correa tentou duas vezes até que estufou as redes do Borussia Dortmund: 2 a 2.

Mas com 25 minutos, os alemães reagiram. Sabitzer apareceu pela esquerda e cruzou para dentro da grande área. Fullkrug se adiantou à zaga espanhola e subiu mais alto para cabecear. Antes de acabar no fundo do gol, a bola ainda carimbou a trave.

Um minuto depois, o time alemão aumentou a vantagem para ficar à frente no agregado novamente. A bola sobrou com Sabitzer na grande área e o austríaco acertou um belo chute para fazer o que foi o gol da classificação dos donos da casa. Foi assim que o Borussuia Dortmund avançou às semifinais desta edição da Liga dos Campeões.