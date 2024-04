Atleta que busca ouro paralímpico fala sobre adaptação no Mês da Conscientização da Amputação

A coordenadora de fisioterapia da empresa na América Latina, Maria Laura Pucciarelli, destacou a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar para pacientes amputados, seja no processo inicial do uso das tecnologias ou para ajustes e mudanças nesses equipamentos. As pessoas amputadas, segundo a especialista, podem possuir outros comprometimentos que precisam de atenção, além do uso dos componentes. Entre os profissionais envolvidos estão médicos, fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos.

"A visão global e o alcance de todas as ferramentas disponíveis para o tratamento de uma pessoa com deficiência é o que garante a maior autonomia e independência possível. Essa é a importância de uma abordagem multiprofissional para as pessoas com deficiência", esclareceu.

Expectativa para Paris

Após ser amputado, ainda na escola, Raysson queria praticar esportes nas aulas de educação física, mesmo com as limitações. Em meio a sua insistência, uma professora indicou que ele fosse treinar em algum paradesporto. Com isso, em 2018, ele iniciou seus treinos no vôlei sentado e atualmente integra a seleção brasileira que vai à Paris. Antes das Paralimpíadas, Raysson já teve conquistas. Em 2023, foi campeão panamericano da modalidade no Canadá.

Antes das competições na França, ele ainda tem um torneio que será disputado na Holanda. Depois, o foco é total para a busca do primeiro lugar no pódio em País. "É claro que o ouro é a expectativa. Nós já estamos há muito tempo beliscando o pódio e esse ano estamos firmes e confiantes na conquista desta medalha. Sabemos que o Irã é uma das esquipes mais fortes, mas temos confiança que podemos vencer", concluiu.