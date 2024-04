Arsenal se interessa em Diomande, zagueiro do Sporting, segundo jornal português

O Arsenal surge como um interessado na contratação de Ousmane Diomande, do Sporting, para a próxima temporada. O zagueiro de 20 anos é um desejo antigo do clube inglês que deve investir pelo atleta, conforme noticiado pelo o jornal português O Jogo, nesta terça-feira.

Diomande tem contrato com o Sporting até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de aproximadamente R$ 440 milhões. De acordo com O Jogo, o clube português está disposto a negociar somente por valores próximos ao preço da cláusula.

Para contar com Diomande, Arteta vai precisar vencer a concorrência de Chelsea e Bayern de Munique, que também aparecem como interessados no futebol do atleta.