Acertado com o Palmeiras, Felipe Anderson disputou todos os jogos da Lazio nos últimos três anos

O meia-atacante Felipe Anderson está acertado com o Palmeiras e se reapresenta ao clube a partir de julho, quando se encerra seu contrato com a Lazio, da Itália. Nesta segunda-feira, o Verdão informou que assinou um pré-contrato com o atleta de 31 anos.

Apesar de não estar em início de carreira, o jogador tem demonstrado grande força física nos últimos anos. Importante aspecto para o Palmeiras na disputa do extenso calendário do futebol brasileiro. Pela Lazio, Felipe Anderson disputou todas as 108 partidas possíveis.

Essa sua sequência é ainda maior quando se olha mais atrás. Com 144 partidas consecutivas pela Lazio, Felipe Anderson quebrou o recorde de números de jogos seguidos pelo time italiano, superando o zagueiro Alfredo Monza, que disputou 124 jogos seguidos, no fim da década de 1930.