Presidente do Internacional questiona escolha de equipe de arbitragem para jogo contra o Palmeiras

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, questionou a escolha da equipe de arbitragem para o duelo contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Algumas decisões de árbitros na primeira rodada do Brasileirão renderam reclamações de clubes. Barcellos cita a escolha de Wagner Reway (Fifa) para o VAR do duelo de quarta-feira. Reway esteve responsável pela arbitragem de vídeo do duelo Atlético-GO 1 a 2 Flamengo. Para o presidente do Inter, o árbitro teve "decisões 'questionáveis'".

O VAR interveio no jogo para sugerir uma revisão em um lance de possível penalidade nos acréscimos do jogo. Em uma disputa aérea, Maguinho atingiu o rosto de Bruno Henrique com o cotovelo ao abrir os braços para cabecear a bola. Inicialmente, o árbitro não identificou qualquer infração, mas, após revisão do VAR, marcou a penalidade e expulsou o jogador do Atlético-GO. Na cobrança, Pedro fez e garantiu os três pontos para o Flamengo.