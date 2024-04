Presidente do Atlético-GO critica arbitragem de jogo contra o Flamengo: "Árbitro juvenil"

A grande verdade é que escalaram um árbitro juvenil para o primeiro e grande jogo de Atlético e Flamengo. O Sr. Andre Luiz Skettino não tem capacidade técnica para apitar um jogo de Série A, desde o início intimidando os jogadores no campo, totalmente desqualificado. O Campeonato... pic.twitter.com/36qFdOW8Z7

"O Campeonato Brasileiro é um dos maiores do mundo e precisa de árbitros capacitados para os jogos. O futebol custa dinheiro, temos milhares de pessoas envolvidas e uma arbitragem mal feita como essa pode comprometer a temporada inteira de um clube emergente como Atlético Goianiense. É urgente a necessidade de profissionalização da arbitragem no Brasil. Não dá mais para atuações de árbitros ocuparem mais espaço na mídia que jogadores e o espetáculo. O Brasileirão está no inicio e a CBF deve agir rapidamente para não estragar o seu principal produto! BASTA!", completou.

Logo após o jogo, o Atlético-GO se manifestou em relação aos supostos erros cometidos pela arbitragem na partida, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o duelo por 2 a 1, com um pênalti marcado nos acréscimos - um dos lances contestados pelo clube goiano.

O Dragão também reclama da expulsão do lateral Maguinho, que cometeu a penalidade. Além disso, o clube contesta o cartão vermelho mostrado ao técnico Jair Ventura aos 13 minutos do primeiro tempo.