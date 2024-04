Ponte Preta anuncia jogador que salvou o Palmeiras contra o River Plate na Libertadores

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta anunciou a contratação do volante Emerson Santos, que atuava como zagueiro no Palmeiras. O jogador, que defendeu a Inter de Limeira no último Paulistão, chega para reforçar a Macaca na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Emerson já está integrado ao elenco e participa das atividades junto com a comissão técnica. Ele falou sobre as expectativas da equipe para a Série B.

"A nossa expectativa é fazer uma grande Série B. Temos nossos objetivos e desde já no primeiro jogo ir em busca da vitória. Fazer um grande campeonato e se Deus quiser conquistar o acesso", disse.