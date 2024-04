Luis Enrique sobre virada do PSG na Liga dos Campeões: "Totalmente convencidos de que podemos"

O comandante ainda falou sobre a motivação dos jogadores para conseguir a virada e classificação às semifinais.

"Baseado no que eu vi nos treinos nessa semana, tenho que dizer que estamos cheio de vontade de virar o jogo. Não é sobre um jogador ou individualidade. Todos os jogadores estão aqui para representar o PSG e os nossos torcedores. Com todo o suporte que recebemos no Parque dos Príncipes durante o jogo, queremos voltar para Paris com uma vitória. Acho que o PSG nunca reverteu uma eliminatória depois do perder na ida, essa é a nossa chance", disse.

A partida entre Barcelona e PSG acontece neste terça-feira, às 16h (de Brasília), na Espanha.