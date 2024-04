Goiás anuncia a chegada de Thiago Galhardo por empréstimo até o fim do ano

O Goiás anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Thiago Galhardo. O jogador pertence ao Fortaleza e chega ao clube goiano por empréstimo até o final da temporada.

Thiago Galhardo desembarcou em Goiânia para reforçar o Esmeraldino na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana.

Na última terça-feira, dia 9, o atacante pediu para deixar o Fortaleza, após protagonizar uma agressão a um funcionário do Ceará no clássico pela final do Campeonato Cearense, e ficou de fora das duas últimas partidas do time. O atleta de 34 anos tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2025.