Ex-São Paulo, Gabriel Sara aparece na seleção do campeonato da Segunda Divisão inglesa

? Presenting the #SkyBetChampionship Team of the Season, sponsored by Clarion. ?#EFL | #EFLAwards

? Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) April 14, 2024

Nesta temporada, Gabriel Sara balançou as redes 13 vezes e distribuiu 12 assistências, somando 25 participações em gols pelo Norwich. Na semana passada, o brasileiro ainda foi eleito o melhor jogador do mês de março na EFL Championship.

Faltando três rodadas para o fim da competição, Gabriel Sara é um dos responsáveis por colocar o Norwich na disputa por uma vaga na Primeira Divisão inglesa.

Após um início de temporada ruim, o Norwich se recuperou e atualmente está na sexta colocação da EFL Championship, ocupando o último posto que leva aos playoffs. Apenas os dois primeiros colocados garantem a vaga direto para a elite da Inglaterra. Os times que figuram entre a terceira e a sexta colocações disputarão um mata-mata. O vencedor desse "mini torneio" também sobre para a Primeira Divisão.