Com trio, São Paulo começa a preparação para pegar o Flamengo pelo Brasileirão

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (15) e começou a preparação no CT da Barra Funda para enfrentar o Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão.

O técnico Thiago Carpini teve três novidades no treino: Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Ferreirinha (músculo adutor esquerdo) e Patryck (lesão muscular à esquerda do quadril). A participação do trio foi registrada pelas fotos divulgadas nas redes sociais do Tricolor.

Os jogadores que atuaram por mais tempo na derrota contra o Fortaleza realizaram atividades mais leves, divididas entre academia e campo. O restante, por outro lado, fez exercícios de mobilidade e força na parte interna antes de ir ao gramado.