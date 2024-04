Com 43 argentinos, futebol brasileiro tem 300 jogadores estrangeiros registrados no BID

Atualização 01.2024 online! 100%!

A Argentina, com 43 representantes, é o país com mais jogadores atuando no Brasil. Uruguai (28), Colômbia (19) e Paraguai (13) vêm na sequência. A CBF atendeu a um pedido dos clubes e aumentou o limite de estrangeiros relacionados para uma partida do Brasileirão de sete para nove.

Oito jogadores nascidos fora do Brasil balançaram as redes logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no último final de semana. O colombiano Richard Ríos, por exemplo, marcou o gol que garantiu o triunfo do Palmeiras sobre o Vitória, no Estádio Barradão.