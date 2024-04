Bicampeão olímpico na vela, Robert Scheidt terá biografia lançada em junho

O bicampeão olímpico Robert Scheidt, que completa 51 anos nesta segunda-feira, ganhará de presente uma biografia, com lançamento marcado para o início de junho. "Robert Scheidt - O Melhor Amigo do Vento" narra toda a trajetória do velejador dono de cinco medalhas olímpicas.

A biografia de Scheidt foi escrita pelo jornalista Rafael De Marco e será publicada pela ZDL editora. O livro tem 396 páginas e entra em pré-venda a partir do dia 1º de maio, a cerca de um mês da noite de autógrafos, a preços especiais para os fãs e também yacht clubs.

"Robert Scheidt é um dos maiores atletas da história. Além das cinco medalhas olímpicas, conquistou 14 títulos mundiais, sendo eleito o maior velejador do planeta em duas oportunidades. O livro traz detalhes dessa trajetória vitoriosa, conta como ele conseguiu chegar onde chegou e se manter competitivo em alto rendimento por cerca de 40 anos. A biografia também apresentará algumas surpresas, com casos que Robert ainda não havia revelado além do círculo familiar e amigos mais próximos", disse De Marco, que também é autor de "Matador de Dragões - a filosofia e a vida do campeão olímpico Joaquim Cruz".