Atlético-GO faz fortes criticas à arbitragem da partida contra o Flamengo: "Erros grosseiros"

Ressaltamos que nosso clube continuará lutando dentro das quatro linhas, com fair play e respeito às regras do jogo. Confiamos nas instituições responsáveis por zelar pela lisura do esporte e esperamos que medidas adequadas sejam tomadas para evitar que tais equívocos voltem a acontecer.

Reiteramos nosso respeito pelo arbitragem e por todas as equipes adversárias, e reafirmamos nosso compromisso com a busca constante pela excelência e pela lisura desportiva."

A partida contou com algumas decisões polêmicas da arbitragem, que gerou as reivindicações do Atlético-GO. A primeira delas, a expulsão de Jair Ventura, ainda no primeiro tempo, por reclamação.

A segunda reclamação do Atlético-GO foi a expulsão de Alix Vinícius. O zagueiro cometeu falta no atacante Pedro, que avançava em direção ao gol, e levou o cartão vermelho no final da etapa inicial.

Por fim, o pênalti marcado para o Flamengo nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 1 a 1. Em disputa aérea, Maguinho acertou o rosto de Bruno Henrique e, após revisão do VAR, o árbitro marcou a penalidade e expulsou o lateral direito. Na cobrança, Pedro converteu e garantiu a vitória do Flamengo.