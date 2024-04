João Schmidt se destaca no Santos e vira peça chave no esquema de Carille

O volante João Schmidt foi uma das contratações do Santos para a temporada de 2024. O jogador, revelado pelo São Paulo, retornou ao Brasil após período no exterior e rapidamente se tornou uma das principais peças do time de Fábio Carille.

João esteve em campo em todos os 16 jogos do Santos na temporada, sendo 14 como titular e apenas dois saindo do banco de reservas. O volante possui um gol com a camisa do Peixe, marcado na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Além disso, o volante também se destaca pelas poucas advertências em campo. Schmidt recebeu cartão amarelo em apenas três dos 16 jogos que disputou no ano.