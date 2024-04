Vitória encerra preparação e define relacionados para jogo com Palmeiras

Pela manhã deste sábado, o Vitória encerrou a preparação para estrear no Campeonato Brasileiro de 2024 contra o Palmeiras. O jogo acontece no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

As atividades no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz começaram logo às 8h. Os atletas participaram do café e fizeram a foto oficial do 30º título do Campeonato Baiano, conquistado sobre o Bahia no último domingo.

Na sequência, os jogadores assistiram um vídeo com uma análise de seu adversário da primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras. Já no campo do CT Manoel Pontes Tanajura, o preparador físico Diego Kami Mura passou uma atividade de aquecimento.