Sesi Bauru e Campinas abrem vantagem na semifinal da Superliga masculina

Já na Farmaconde Arena, em São José dos Campos, o Vôlei Renata também precisou no tie-break diante do Vedacit Guarulhos. O Campinas ganhou com parciais de 25-22, 23-25, 17-25, 25-17 e 15-10.

As semifinais da Superliga seguem na quinta-feira. Às 18h30, o Joinville recebe o Sesi Bauru, enquanto o Guarulhos visita o Campinas.