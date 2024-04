Em jogo disputado, Torino e Juventus ficam no empate pelo clássico do Italiano

A grande chance do jogo aconteceu logo aos seis minutos da primeira etapa. Chiesa arrancou pela ponta direita e cruzou rasteiro para a área. O goleador Vlahovic apareceu sem marcação para completar ao gol, porém acabou acertando a trave.

As equipes buscaram o gol até o último minuto da partida, mas não conseguiram tirar o zero do placar.

Confira outro resultado do Campeonato Italiano deste sábado

Lecce 1 x 0 Empoli