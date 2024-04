Corinthians vence Água Santa de virada pela estreia do Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians venceu o Água Santa por 2 a 1, na tarde deste sábado, pela estreia do Campeonato Paulista sub-20. O Timãozinho saiu atrás no placar, mas buscou a virada no Estádio Baetão, em São Bernardo.

O Netuno abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Heitor, em cobrança de escanteio. O empate do Corinthians veio aos 30, com o volante Yago, que aproveitou cruzamento na medida do lateral direito Pellegrin.

Quanto a partida se encaminhava para um empate, a virada do Timão saiu dos pés do meia Yuske, que também aproveitou passe de Pellegrin para "bater" o goleiro adversário e dar números finais ao duelo.