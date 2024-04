Bruno Fernandes marca dois, e United fica no empate com o Bournemouth pelo Inglês

O Bournemouth abriu o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Garnacho perdeu a bola para Senesi, que rapidamente tocou para Solanke. No um contra um com Kambwala, o zagueiro ficou no chão e o camisa 9 aproveitou para bater de fora da área para o fundo das redes.

A resposta do Manchester United veio aos 30 minutos. Garnacho recebeu pela direita e cruzou rasteiro para a pequena área. O defensor adversário até tentou afastar, mas a bola sobrou para Bruno Fernandes, que encheu o pé para empatar a partida.

A felicidade do torcedor do United não durou muito tempo, já que os mandantes voltaram à frente do placar poucos minutos depois, aos 35 minutos. Kluivert recebeu sem marcação, invadiu a área e bateu forte no canto direito do goleiro Onana, que nada conseguiu fazer.