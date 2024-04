Atlético-GO x Flamengo: saiba onde assistir, informações e prováveis escalações do duelo do Brasileiro

O Flamengo sobrou no Campeonato Carioca e conquistou seu 38º título de forma invicta no último domingo, enquanto, no mesmo dia, o Dragão conquistou o inédito tricampeonato goiano e é o único clube do estado na Série A.

Embora o retrospecto do confronto seja amplamente favorável ao Flamengo, o Atlético-GO se tornou uma pedra no sapato dos cariocas nos últimos anos, especialmente jogando em casa. O Mais Querido não vence em Goiânia desde 2017, sendo que de lá para cá são duas vitórias do Dragão e um empate no último confronto, em 2022.