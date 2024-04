Yuri cita ajuda psicológica após episódio com Mano e mira título da Sul-Americana pelo Corinthians

"Meu pai até brinca comigo, que muitas vezes eu sou meio 'sono', demoro... mas falo que isso me ajuda, se não tivesse esse jeito meio disperso, acho que sentiria bem mais as coisas. No final do ano passado e o início desse foi um momento muito difícil para mim, por causa da minha família. Momento de humilhação muito grande, e não me escondi em momento nenhum. Mesmo jogando mal, nunca faltou entrega. Eu ia lá, nego me cornetando, e eu botava a cara. Saía de campo chateado, porque sei o que eu posso entregar, e as coisas não estavam acontecendo. Ia em cultos, acredito muito, nasci em um lar de muita fé. Tinha fé que eu ia passar por esse grande rio", complementou.

Agora, o momento do atacante titular do Corinthians é diferente. Yuri marcou sete gols nos últimos oito jogos somando todas as competições, e se encontra prestigiado com a comissão técnica chefiada por António Oliveira.

Questionado sobre seus planos com a camisa do Timão, Yuri deixou claro que pretende conquistar títulos. Esse ano, um em especial.

"Quero viver um momento especial e ganhar um título, especialmente o da Sul-Americana", comentou. Questionado sobre qual seria seu sonho, o atacante não titubeou em dizer que deseja ganha o Mundial de Clubes com a camisa alvinegra.

Yuri Alberto estará em campo no próximo domingo, no jogo entre Corinthians e Atlético-MG. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela estreia do Campeonato Brasileiro.