Luciano comenta estreia do São Paulo e traça objetivo no Brasileiro: "A gente tem que ganhar"

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Fortaleza, no Morumbis, às 21h (de Brasília). O atacante Luciano comentou sobre o jogo e afirmou que o Tricolor entra na competição em busca do título.

"Campeonato difícil, especial, tive a oportunidade de ser artilheiro do campeonato. Eu acho que essa marca é importante para o Brasileiro, mas de nada adianta se não ganhar. A gente tem que ganhar e, se Deus quiser, vamos brigar por esse título. Conto com a ajuda dos meus companheiros e com o apoio da nossa torcida que sempre lota o Morumbis. Sem dúvida, é um jogo que eu tenho bastante sorte e espero que amanhã eu tenha sorte e possa ajudar meus companheiros da melhor maneira possível", disse o camisa 10 em entrevista à SPFC Play.

Luciano também falou sobre o apoio que a torcida do São Paulo tem mostrado nos últimos jogos. Mais de 49 mil pessoas estiveram presentes na vitória diante do Cobresal-CHI por 2 a 0, pela Copa Libertadores, na última quarta-feira.