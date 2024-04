Guardiola, do City, sai em defesa de Haaland após críticas: "É a posição mais difícil do campo"

Na véspera do duelo contra o Luton Town, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, Pep Guardiola, comandante do Manchester City, comentou sobre a atual fase de Haaland, em entrevista coletiva. O experiente técnico ressaltou que o atacante norueguês ainda tem muito para melhorar, mas destacou a qualidade defensiva dos adversários, que dificultam o surgimento de chances para o artilheiro.

"É um jovem jogador. Tem que melhorar em alguns departamentos, mas é mais sobre a equipe do que ele. É a posição mais difícil do campo. Eles (defensores do Real) estavam muito juntos e são muito bons zagueiros. O Real Madrid teve dois centrais muito perto dele, e não é fácil. Ele não estava envolvido (na partida)? Marcamos três gols", disse Pep Guardiola.