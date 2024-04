Em recuperação, Dudu treina com companheiros no Palmeiras e afirma: 'Quase lá'

O atacante de 32 anos reforçou o tratamento da lesão em suas férias, mas não foi inscrito pelo Palmeiras no Paulista, já que o tempo de recuperação ultrapassa as datas do Estadual. O processo de recuperação do atleta corre dentro do planejamento traçado pelo clube.

Ao lado do atacante Bruno Rodrigues, Dudu desfalca o Verdão na estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo. A equipe enfrenta o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela primeira rodada do torneio.