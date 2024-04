De volta ao Corinthians, Coronado mostra ansiedade por estreia no Brasileirão

O meia Igor Coronado voltou a ficar à disposição para a comissão técnica do Corinthians e jogou por cerca de seis minutos na goleada contra o Nacional-PAR, na última terça-feira. Em entrevista ao veículo oficial do clube, o camisa 77 falou sobre sua situação física atual e de sua expectativa para entrar em campo no Campeonato Brasileiro.

"Estou me sentindo bem, ansioso para começar o Brasileiro. Estou muito feliz com o trabalho que está sendo feito, estou trabalhando bastante para ficar disponível e jogar mais minutos. Estou tentando manter os pés no chão, cuidar da ansiedade, com muito trabalho", comentou Igor.

Desde que chegou ao clube, Coronado soma apenas dois jogos disputados. Logo em sua estreia, contra o Santo André, o atleta lesionou a coxa direita e ficou um tempo de "molho". Quando estava próximo de retornar, o jogador adquiriu dengue e ficou mais um tempo como desfalque.