Com trabalho tático, São Paulo faz último treino com foco na estreia no Brasileiro

O São Paulo treinou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e encerrou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor encara o Fortaleza, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O elenco são-paulino iniciou as atividades do dia na parte interna do centro de treinamento, onde os atletas assistiram à um vídeo no auditório. Em seguida, os jogadores se direcionaram ao gramado para a realização do aquecimento.

Posteriormente, o técnico Thiago Carpini comandou um trabalho tático, de 11 contra 11. Após isso, foi passado aos atletas exercícios de posicionamento e de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. No final, foi realizado um exercício em campo reduzido.