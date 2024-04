CBF divulga tabela detalhada das primeiras oito rodadas da Série C do Brasileirão

Ainda no sábado, mais duas partidas acontecem no horário das 19h30. O Caxias-RS recebe o Athletic-MG, no Centenário. Já o CSA visita o Ypiranga no Colosso da Lagoa.

Também pela primeira rodada, três jogos acontecem no domingo (21): às 16h30, o Náutico pega o São Bernardo FC no domingo Estádio dos Aflitos, enquanto o Figueirense recebe o Ferroviário no Orlando Scarpelli. Por sua vez, às 19h, o Floresta-CE encara o Botafogo-PB no Presidente Vargas.

Outros três embates fecham a primeira rodada. Às 20h de segunda-feira (22), o Londrina-PR visita o Confiança-SE no Lourival Baptista, e a Ferroviária terá pela frente o ABC na Fonte Luminosa. Na quarta-feira (24), Aparecidense-GO e Sampaio Corrêa fecham a rodada no Aníbal B. de Toledo.