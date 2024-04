Bia Haddad perde para alemã Laura Siegemund em estreia do Time Brasil na Billie Jean King Cup

A Alemanha saiu na frente contra o Time Brasil na Billie Jean King Cup by Gainbridge. Na noite desta sexta-feira, Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, foi superada por Laura Siegemund, 85ª no ranking da WTA, por 2 sets a 0, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A jogadora europeia bateu a brasileira com parciais de 6/4 e 6/2. Com isso, abriu vantagem de 1 a 0 para a Alemanha no confronto.

O próximo jogo de Bia Haddad na competição será contra a alemã Tatjana Maria. O duelo acontece neste sábado, a partir das 15 horas (de Brasília).