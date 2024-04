River Plate supera Nacional-URU e se mantém na liderança do Grupo H da Libertadores

O próximo duelo do River Plate será diante do Instituto, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. A bola rola na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Juan Domingo Perón. Pela Libertadores, o time enfrenta o Libertad no dia 24 (quarta-feira), às 21 horas (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O Nacional, por sua vez, volta a jogar também na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Uruguaio. A equipe enfrenta o Miramar Misiones, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Luis Franzini. Pela competição internacional, o próximo confronto será contra o Deportivo Táchira no dia 24, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Gran Parque Central.

Os gols

O primeiro gol da partida saiu aos 15 do primeiro tempo, com Claudio Echeverri. O atleta do River recebeu de Borja e emendou um lindo chute de fora da área, no canto direito do goleiro Mejía.

Por fim, já aos 48 do segundo tempo, Facundo Colidio aproveitou o rebote na boa defesa de Mejía e empurrou para o fundo das redes.