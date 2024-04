Estêvão celebra primeiro gol pela Libertadores e enaltece torcida do Palmeiras: "Fundamental"

Estêvão estreou pelo time profissional do Verdão na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, no jogo do título. Nessa ocasião, se tornou o terceiro jogador mais jovem a entrar em campo pelo clube. Depois, foi integrado de vez ao time principal após a eliminação da equipe sub-20 na Copinha nesta temporada.

Com este resultado, o Palmeiras assume a liderança do Grupo F, com quatro pontos, à frente de Independiente del Valle, com a mesma pontuação, e de Liverpool e San Lorenzo, ambos com um, ocupando a terceira e quarta colocações, respectivamente.

O próximo compromisso do Verdão pela Libertadores é no dia 24 de abril, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada. Antes disso, a equipe de Abel Ferreira estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, diante do Vitória, no Barradão, em Salvador, às 18h30.