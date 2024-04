Aposentada até o final do ano, camisa 10 do Santos teve cinco donos em 2024

A ideia de aposentar a camisa 10 surgiu ainda em dezembro de 2023, quando Marcelo Teixeira foi eleito presidente.

"Enquanto o Santos não subir, não estiver no seu patamar digno, não atuaremos com a camisa 10. Em memória, em honra ao Pelé. Continuarmos nessa missão. Voltaremos à primeira divisão. Enquanto não voltarmos, o Santos não vai usar a camisa mais gloriosa da sua história", declarou o mandatário.

O Santos estreia na Série B entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Paysandu, em casa. A CBF ainda não detalhou a rodada.

