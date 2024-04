Velo Clube vence Noroeste fora de casa e larga em vantagem na final da Série A2 do Paulistão

A final da Série A2 do Campeonato Paulista teve seu pontapé inicial. Nesta quarta-feira, no jogo de ida da decisão, o Velo Clube venceu o Noroeste, por 1 a 0, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Gabriel Mancha marcou o único gol do triunfo da equipe visitante.

Com o resultado, o Velo Clube saiu em vantagem na decisão e poderá jogar pelo empate no duelo de volta. Já o Noroeste terá que buscar o resultado fora de casa. Em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será decidido nos pênaltis. Vale lembrar que as duas equipes já estão garantidas na elite do Paulistão 2025.

Agora, os clubes voltam a se enfrentar no duelo de volta da final da Série A2 do Paulistão. Noroeste e Velo Clube definem quem fica com o troféu neste sábado, a partir das 15h10 (de Brasília), no Estádio Benito A. Castellano, em Rio Claro.