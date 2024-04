Taça do vice do Paulistão ficará exposta no Memorial das Conquistas do Santos

Nesta quarta-feira, o Memorial das Conquistas do Santos ganhou uma nova taça. O troféu do vice-campeonato do Paulistão de 2024 foi colocado no museu alvinegro e ficará exposto para a visitação do público.

O Peixe chegou à final do Estadual, mas acabou perdendo para o Palmeiras. Ao todo, foram 16 partidas, com 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas, além de 22 gols marcados e 14 sofridos.